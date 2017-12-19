Rusya heyeti Karlov cinayetiyle ilgili Ankara'ya geldi

Rusya heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri yer aldı. Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulunan heyet, Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında savcılık yetkililerinden bilgi aldı.
SUİKAST SORUŞTURMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞME
Rus heyetin, yarın Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili, aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı.