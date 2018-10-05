Rusya Hindistan’a 5 adet S-400 sattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Mondi arasında yapılan görüşmeler esnasında 5 adet S-400’ün satış sözleşmesinin imzalandığını ifade etti.

HİNDİSTAN'A 5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA S-400 SATIŞI

Bir süre önce Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya’nın Hindistan’a 5 milyar doları aşan değerde 5 adet S-400 hava savunma füze sistemi satışı yapacağını duyurmuştu.

MUAF TUTULMAYACAK

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." demişti.

HİNDİSTAN KOMŞU ÜLKELERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK İSTİYOR

Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı yaptığı dile getiriliyor. ABD, daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO