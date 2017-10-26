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'Rusya ile Almanya arasında açık yaralar var'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ve Almanya arasında “açık yaralar” bulunduğuna işaret etti.

26.10.2017 - 10:23
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Rusya ile Almanya arasında açık yaralar var'

Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilerin, normal düzeyinden çok uzaklaştığını vurgulayan Steinmeier, “Biz ve Rusya, mevcut durumun bizi tatmin edemeyeceği konusunda hemfikiriz.” dedi.

"KIRIM'IN İLHAKI VE UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ ÇATIŞMALAR..."

Rusya ve Almanya arasındaki ilişkilerde “açık yaralar” ve çözülmeyen sorunlar olduğunun altını çizen Steinmeier, “Özellikle Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar, ikili ilişkilerimiz üzerinde bir yük ve yük olmaya da devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

"İLİŞKİLERİ İLETLETME  ARZUSUNDAYIZ"

Putin ise Steinmeier ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin ele alındığını belirterek, “Ukrayna’nın güneydoğusunda istikrarın sağlanması için Minsk anlaşmalarının temel oluşturması konusunda Sayın Steinmeier ile hemfikiriz. Rusya’nın girişimi olan Ukrayna’ya BM Barış Gücü askerlerinin gönderilmesi konusunu da bu bağlamda ele aldık. Tüm zorluklara rağmen gelişmeye devam eden Rusya-Almanya ilişkilerini daha da ilerletmek arzusundayız.” dedi.

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