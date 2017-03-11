Rusya ile anlaşma nakliyecilerin yüzünü güldürdü

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, Rusya ile yaşanan krizin aşılması için Türk ve Rus nakliyecilerin yoğun çaba sarfettiklerini belirterek, dünkü anlaşmanın iki tarafta da sevinçle karşılandığını söyledi.

DÜN İMZALANAN ANLAŞMA

Nuhoğlu yaptığı açıklamada, Rusya'da uçak krizi sonrasında tüm sınır ve iç gümrüklerde Türk ihracat ürünlerine karşı başlatılan ortak ve senkronize hareketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinde imzalanan anlaşmanın ardından sona ereceğini ifade etti.

Türk ve Rus nakliyecilerin söz konusu krizin aşılması için yoğun çaba sarfettiklerini anlatan Nuhoğlu, dünkü anlaşmanın iki tarafta da sevinçle karşılandığını bildirdi.

ZARARDAYDIK

Rusya üzerinden 2015 yılı Kasım ayından bu yana taşımacılık yapamadıklarını anımsatan Nuhoğlu, yaklaşık 1,5 yılda transit geçişlerde dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon dolar, Orta Asya'ya gidilememesi dolayısıyla da yaklaşık 100 milyon dolar olmak üzere toplam 250 milyon dolarlık zararları bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu anlaşma kapsamında 3 bin nakliyeci ve tır şoförünün vize alabileceğini dile getiren Nuhoğlu, Türkiye'den Rusya'ya yıllık 12 bin, Rusya'dan da Türkiye'ye yıllık 8 bin sefer düzenlendiğini ifade etti. Nuhoğlu, Türkiye'nin, Rusya üzerinden Orta Asya'ya taşımacılığının tır başına yıllık ortalama 9-10 bin dolar olduğu bildirdi.

Rusya'ya gıda ve inşaat malzemeleri taşıdıklarını kaydeden Nuhoğlu, Rusya üzerinden Orta Asya ülkelerine ise her türlü malzemenin taşındığını söyledi.

Nuhoğlu, Rusya üzerinden taşımacılığın, diğer güzergahlara göre daha düşük maliyetle taşındığını ifade ederek, Rusya üzerinden Orta Asya'ya taşımacılığın tır başına yıllık ortalama 9-10 bin dolar olduğu belirtti.