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Rusya ile iş vizeleri ekimde kalkıyor

Rusya ve Türkiye arasında yürütülen vizesiz seyahat görüşmeleri meyvelerini veriyor. Yürürlüğe sokulması planlanan vizesiz seyahatin ilk ayağı ekimde. Buna göre artık iş amaçlı gidişler vizesiz olacak

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 09:25..
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Rusya ile iş vizeleri ekimde kalkıyor

Rusya ile Türkiye arasındaki vizesiz seyahat görüşmelerinde sona gelindi. İki ülke arasında karşılıklı vizesiz seyahatin ilk adımı ekim ayında atılacak. Buna göre iş amaçlı seyahatlerde, ziyaret sırasında iki ülke vatandaşlarından vize şartı aranmayacak.

İŞ AMAÇLI VİZESİZ SEYAHAT

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, belirli kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına ilişkin Rusya ile Türkiye arasındaki istişarelerin ekim ayında Moskova’da yapılacağını belirtti.

Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonucunda tır şoförleri ve hizmet pasaportu sahipleri gibi belirli kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik gerekli anlaşmaların geliştirilmesi için bir mekanizma oluşturulmasına karar verildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İvanov, “Vize rejimi dâhil müzakereler yürütülüyor. Bütün bunlar konsolosluk istişareleri kapsamında yapılıyor. Yakın zamanda, yanlış hatırlamıyorsam ekim ayında belirtilen konuların ele alınacağı yeni bir konsolosluk istişarelerinin yapılması planlanılıyor.” dedi.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ TAM VİZESİZ SEYAHAT

Rusya'nın ilk aşama olarak planladığı belirli kategorideki seyahatlerin vizesiz yapılmasına karşın Ankara, vizelerin tümüyle kaldırılmasını açamlıyor.

İvanov’un belirttiklerine göre söz konusu süreçte hizmet pasaportuyla seyahatlerle ilgili belli ilerlemeler var. İvavnov, “Çalışmalar kesilmedi, devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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