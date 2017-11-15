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Rusya: İngiltere'ye bir dış düşman gerekliydi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Theresa May'in, Rusya'yı "uluslararası düzeni tehdit etmekle" suçlamasına yanıt verdi.

15.11.2017 - 15:21
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in  Rusya'yı suçlayan açıklamalarının "sorumsuz" ve "gerekçesiz" bir niteliğe sahip olduğunu belirten Zaharova, uluslararası düzeni koruma fikrinin, İngiltere kabinesinden alaycı bir şekilde seslendirildiğini ifade etti.

IRAK VE LİBYA'YI HATIRLATTI

Zaharova, "İngiltere'nin, Irak'ta ve Libya'da hiç bir şekilde uluslararası hukukun güçlenmesine yol açmayan, milyonlarca insana acı getiren ve bütün bölgenin istikrarını bozmaya yönelik agresif eylemlerini hatırlamak yeterlidir." dedi.

İngiliz toplumunun ülkenin Avrupa Birliği'nden çekilme süreci ve iç bölünme ile bağlantılı olarak kötü zaman geçirdiğine işaret eden Zaharova, "Toplumun dikkatini dağıtmak için bir dış düşmana gerekli olduğu ve bu düşmanın da Rusya olarak seçildiği tamamen anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra Finans Merkezinin yıllık geleneksel yemeğinde yaptığı konuşmada Rusya'nın Batı'da karışıklık yaratmak için "bilgiyi silahlaştırdığını" öne sürerek, "Hepimizin dayandığı uluslararası düzeni tehdit eden, Rusya'nın eylemleridir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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