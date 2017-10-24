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Rusya: İtalya'daki referandum İtalya'nın iç işidir

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya'nın bazı bölgelerindeki referandumları yorumladı.

24.10.2017 - 10:13
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Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya’nın Veneto ve Lombardiya bölgelerindeki referandumların İtalya’nın iç işi olduğunu ve Rusya’nın, AB’nin birleşik ve öngörülebilir partner olmasına ilgi duyduğunu belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Peskov, ”Rusya, Avrupa Birliğinin birleşik, güçlü, dostça ve öngörülebilir bir partner olmasına ilgi duyuyor” dedi.

Dün düzenlenen referandum konusuna değinen Peskov, ”Katalonya’daki referandumun İspanya’nın iç işi olduğu gibi bu referandum, İtalya’nın iç işidir. Rusya, kendileri ile iyi niyetli ve gelişmiş ilişkilerine sahip olduğu ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyor” dedi.

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