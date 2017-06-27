Rusya, kimyasal silahlarının yüzde 98.9'unu imha etti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konvansiyonel Yükümlülükleri Uygulama Dairesi'nden yapılan açıklamada "Şu an itibariyle kimyasal silahların yüzde 98.9'u imha edilmiş durumda. Önümüzdeki ay Udmurtiya'daki Kizner tesisinde geri kalan kimyasal silah rezervlerini imha etme çalışmalarına başlanacak.

2017'NİN SONUNA KADAR TAMAMI İMHA EDİLMİŞ OLACAK

2017 yılının sonuna kadar Rusya'nın envanterindeki kimyasal silahların tamamının imha edilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya, 1997 yılında Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin tarafı olmuştu.