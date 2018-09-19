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Rusya: Kore Yarımadası'nda çözüm için çalışılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun çözülmesi için ilgili tüm ülkelerden çaba göstermelerini istedi.

İHA | 19.09.2018 - 22:24..
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Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılma sürecinin tamamlanması ve adadaki diğer problemlerin çözülmesi için açıklama yapan Rusya, aba gösterilmeli" dedi.

TEŞVİK PLANI HAZIRLANDI

Açıklamada, "Tüm ilgili ülkelerin siyasi ve diplomatik yollarla Kore Yarımadası’nın nükleer ve diğer sorunları hakkında en erken ve en kapsamlı çözüme ulaşılması için çaba göstermesini bekliyoruz." denildi.

Bakanlık bunun yanı sıra Moskova’nın Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyalogun artırılmasına yönelik teşvik planı hazırladığını duyurdu.

İki ülke arasında alınan olumlu kararların önemine değinilen açıklamada oluşturulan yapıcı atmosferin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

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