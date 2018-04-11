Rusya: Körfez'deki ABD donanmasında hareketlilik var

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Doğu Guta'nın Duma ilçesine yarın gireceğini duyurdu.
Korgenaral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin Duma'da güvenliği sağlayacağını ve düzeni koruyacağını söyledi.
"ABD DONANMASINDA HAREKETLİLİK VAR"
Öte yandan, Rusya ordusundan yapılan açıklamada, "Suriye’nin çevresindeki durumu yakından izledikleri ve Amerikan donanma güçlerinin hareketlerini not ettikleri" belirtildi. Açıklamada, “Amerikan donanmasının Körfez'deki hareketliliğini takip ediyoruz.” denildi.
"RAKKA'YI YENİDEN İNŞA ETSE DAHA İYİ EDER"
Rusya ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Füzeler geliyor” sözlerine de yanıt verdi.
Açıklamada, "ABD füze fırlatmaktan söz etmek yerine yıkılan Rakka’yı yeniden inşa etse daha iyi eder." ifadeleri kullanıldı.