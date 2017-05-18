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Rusya Kuzey Kore ile feribot seferlerine başlıyor

Yapılan ilk yolculuğun güzergahı test etmek için yapıldığı açıklandı.

18.05.2017 - 15:42
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Rus taşıyıcı firma InvestStroyTrest firmasının Müdür Yardımcısı Mihayil Hmel, Çin seyahat acenteleri temsilcileri ve Rus vatandaşlarını taşıyan feribotun, Rason'dan Vladivostok'a olan ilk yolculuğunu tamamladığını söyledi.

TEST YAPILDI

Sputnik'in haberine göre Hmel, bu yolculuğun güzergahın testi için yapıldığını ve turist seyahatlerinin gelecek hafta başlayacağını ifade etti. Hmel "Feribot sabah saatlerinde Vladivostok Deniz Yolcu Terminal'ine ulaştı" dedi.

JAPONYA ENDİŞE DUYUYOR

Öte yandan Japonya bu feribot hizmetinden endişe duyduğunu belirtti. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Tokyo'nun Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ile mücadele çerçevesinde bu güzergahın etkilerini yakından takip edeceğini duyurdu.

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