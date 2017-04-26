taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.816
USD
3,5685
EURO
3,8885
ALTIN
145,18
PETR
51,6900

Rusya: Lavrov İstanbul'a gitmeyi planlıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 19 Mayıs'ta İstanbul'a gelmeyi planladığını söyledi.

26.04.2017 - 14:46
  1. Haberler
  2. Dünya

S

Sputnik'e demeç veren Nebenzya'ya Sergey Lavrov'un 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek KEİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıp katılmayacağı soruldu.

Nebenzya, Lavrov'un İstanbul'daki toplantıya katılmayı planladığını ifade etti.

25 Haziran 1992'de kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan KEİÖ'de Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.

KEİÖ'nün dönem başkanlığı, 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

682
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

72
TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

160
Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

416
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

187
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

44
FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM