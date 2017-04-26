Rusya: Lavrov İstanbul'a gitmeyi planlıyor

Gazeteci Batuhan Yaşar, Abdullah Gül'ün Deniz Baykal ile bir araya geldiğini, 'hayır' cephesinin adayı olabileceğini yazdı.

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Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Marmaris'te, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile yakalandı.