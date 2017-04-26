Rusya: Lavrov İstanbul'a gitmeyi planlıyor

Sputnik'e demeç veren Nebenzya'ya Sergey Lavrov'un 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek KEİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıp katılmayacağı soruldu.
Nebenzya, Lavrov'un İstanbul'daki toplantıya katılmayı planladığını ifade etti.
25 Haziran 1992'de kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan KEİÖ'de Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.
KEİÖ'nün dönem başkanlığı, 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütülüyor.