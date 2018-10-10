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Rusya: Libya'yı biz yakıp yıkmadık

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz The Sun gazetesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Libya'yı 'yeni Suriye' yapmak istemekle suçlamasına yanıt verdi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 06:24..
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The Sun haberinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirten elçilik sözcüsü, "Bunu yok edilen şehrin ve hayatları yerle bir edilen milyonlarca Libyalının sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye yönelik yeni bir girişim olarak görüyoruz" dedi.

Rusya'nın 2011 yılında NATO tarafından BM Güvenlik Konseyi kararları kaba biçimde ihlal edilerek Libya'ya düzenlenen askeri saldırıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizen sözcü, Moskova'nın barış yanlısı çabaları diplomatik yollardan desteklediğini ve Libya'ya silah sevkiyatına ambargo koyan BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 sayılı kararına tamamen bağlı kaldığını vurguladı.

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