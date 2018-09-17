Rusya: Malezya uçağını vuran füze Ukrayna'ya ait

Rus Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17'ye ilişkin yeni bulguları Moskova'daki bir basın toplantısında açıkladı.

FÜZENİN ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARASI İNCELENDİ

Bakanlık, Malezya uçağını vuran füzenin üzerindeki seri numarasının incelenmesi sonrası, füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu ve 1986 yılında üretilmiş olduğunu öne sürdü.

UÇAKTAKİ HERKES YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı füzeyle vurulması sonucu havada ikiye bölünmüş, uçakta bulunan 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.