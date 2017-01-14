Rusya Maliye Bakanı'ndan petrol açıklaması

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Rezerv Fonunu kullanmaya başlayacağını açıkladı.

"HALA BÜTÇEDE GELECEK YILIN PARASI VAR"

Siluanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hala bütçede gelecek yılın parası var. Mart-Nisan aylarında Rezerv Fonunu tüketmeye başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Siluanov, bunun gelirlere ve yükümlülüklerin finansmanına bağlı olacağını vurguladı. Öte yandan Bakan Siluanov, petrol fiyatının varil başı 50 dolar olması şartıyla 2017 yılında Rusya Rezerv Fonunun korunabileceğini söyledi.

"EK HARCAMALARIN HACMİ 1 TRİLYON RUBLE OLACAK"

Siluanov sözlerine şu şekilde devam etti, "Bu yılın bütçesi Rezerv ve Ulusal Refah Fonlarının 1.8 trilyon rublesinin kullanılmasını öngörüyor. 1 Ocak itibariyle Rezerv Fonu yaklaşık olarak 970 milyar rubleydi. Şöyle bir soru var: petrol fiyatı 50 dolar seviyesinde kalırsa Rezerv Fonunu koruyabilir miyiz? Evet, koruyabileceğiz çünkü ek harcamaların hacmi neredeyse 1 trilyon ruble olacak"

2016 yılı sonunda Rezerv Fonu 972.13 milyar ruble seviyesinde tespit edildi. Geçtiğimiz yıl içinde Rusya bütçesinin açığını karşılamak üzere Rezerv Fonu'nun 2.137 trilyon rublesi kullanıldı. Petrol fiyatının 40 dolar olmasını öngören 2017 bütçe tasarısı, Rezerv fonunun sonuna kadar tüketmesini ve 4.359 trilyon rublesi olan Ulusal Refah Fonunun tüketilmesine başlamasını öngörüyor.