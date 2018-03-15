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Rusya, Mars'a yönelik çalışmalarına 2019'da başlayacak

Rusya; Ay ve uzay dışı çalışmalarının temellerini 2019'da atacak.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 16:16..
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İnsanlık tarihinin ilk uzay çalışmalarını 1930 yılından itibaren gerçekleştirmeye başlayan Rusya, şimdi de gözünü Mars'a dikti.

RUSYA MARS MİSYONUNU 2019'DA GERÇEKLEŞTİRECEK

Andrey Kondraşov imzalı 'PUTIN' belgeselinde konuşan Rusya Devlet Başkanı, yeni hedefinin Mars olduğunu açıkladı. Putin, "Ay ve Mars'ı keşif programı çerçevesinde dış uzaya insanlı ve insansız fırlatışlar planlıyoruz. İlk misyon çok yakında. Mars misyonumuzu 2019'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya, Mars'a yönelik çalışmalarına 2019'da başlayacak

"ORADA YAPILMASI GEREKEN ARAŞTIRMALAR VAR"

Putin, Ay programı çalışmalarını yürüttüklerini ve bu program kapsamında Dünya'nın çevresinde su olma ihtimalinin olduğunu belirtti. Putin, "Uzmanlarımız kutup yakınlarına iniş yapmaya çalışacak, zira buralarda su aramak için nedenler var. Orada yapılması gereken araştırmalar var. Bunun ardından diğer gezegenler ve dış uzay araştırmaları yerine getirilebilir" dedi.

Rusya, Mars'a yönelik çalışmalarına 2019'da başlayacak

İLERLEYEN YILLARDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Rusya, ileriki yıllarda uzayla ilgili çalışmalarına tüm hızıyla yürütmeyi planlıyor. 2019 yılında Ay'ın güney kutbuna iniş yapmayı, 2040 veya 2050 yılında ise Ay'da kalıcı üs kurmak istiyor.

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