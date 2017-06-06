Rusya Merkez Bankası faiz oranını düşürecek

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Merkez Bankasının 16 Haziran tarihinde düzenlenecek oturumda faiz oranının yüzde 0.25 veya yüzde 0.5 oranında düşürme imkanlarını değerlendireceğini söyledi.

"İKİ SEÇENEĞİ DE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Nabiullina, Merkez Bankasının faiz oranının düşürülmesinde yüzde 0.25 ve yüzde 0.5 alternatifleri arasında seçmesinin doğru olup olmadığı sorusu üzerine "Evet, bu iki seçeneği değerlendireceğiz. Kararımız, yapılacak analiz, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri, ekonomi durumu, işsizlik oranına bağlı olacak." dedi.

YÜZDE 0,5 ORANINDA DÜŞMÜŞTÜ

Şu an Rusya Merkez Bankasının faiz oranı yüzde 9.25 seviyesinde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, bu göstergeyi Nisan ayında yüzde 0.5 oranında düşürmüştü.