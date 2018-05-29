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Rusya: NATO'nun yayılmacı eylemleri karşı eyleme yol açar

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını savundu.

AA | 29.05.2018 - 00:49..
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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da ABD üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, "Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin sonuçları elbette ortadadır." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN YAYILMACILIĞI, KARŞI EYLEMLERE YOL AÇAR"

NATO'nun Rusya sınırlarında kademeli olarak alt yapısını genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacağını belirten Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylem Rus tarafından karşı eyleme yol açar." dedi.

Polonya Savunma Bakanlığının gelecek ay Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi, Washington'a Polonya'da kalıcı askeri üs kurması için 1,5-2 milyar dolar teklif ettiği belirtilmişti.

Polonya, mart ayında patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

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