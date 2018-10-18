taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63765
Euro
6.46675
Altın
1225.55
Borsa
97453.96
Gram Altın
222.116

Rusya: Norveç'e Boçkarev tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten Rusya Federasyonu Konseyinin çalışanı olan Mihail Boçkaryev'i derhal serbest bırakmasını ve kendisine yöneltilen bütün suçlamaların geri çekilmesini istedi.

İHA | 18.10.2018 - 23:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten Rusya Federasyonu Konseyi çalışanı Mihail Boçkaryev'i hemen serbest bırakmasını ve Boçkaryev'e yöneltilen tüm suçların geri çekilmesini talep etti.

"KANIT ARAYIŞINDAYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boçkarev’in bugünkü mahkeme tarafından teyit edilen Norveç Polis Güvenlik Servisi tarafından iddia edilen suçluluğun kanıtı olmadığı açıktır. Bu haksız, yasadışı eylemlerini doğru çıkarmak için en azından bazı kanıt bulmaya çalıştıklarını görüyoruz." denildi.

Boçkarev, Avrupa Parlamentosu Araştırma ve Belgelendirme Merkezi tarafından davet edildiği Norveç Parlamentosunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katıldıktan sonra 21 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Norveç, Oslo havaalanında tutukladığı Rus yetkilinin yasadışı yollardan bilgi toplama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

27
Macron Kaşıkçı için bazı politik ziyaretleri askıya aldı

Macron Kaşıkçı için bazı politik ziyaretleri askıya aldı

4
Çin'den yapay ay projesi

Çin'den yapay ay projesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM