Rusya: Norveç'e Boçkarev tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten Rusya Federasyonu Konseyi çalışanı Mihail Boçkaryev'i hemen serbest bırakmasını ve Boçkaryev'e yöneltilen tüm suçların geri çekilmesini talep etti.

"KANIT ARAYIŞINDAYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boçkarev’in bugünkü mahkeme tarafından teyit edilen Norveç Polis Güvenlik Servisi tarafından iddia edilen suçluluğun kanıtı olmadığı açıktır. Bu haksız, yasadışı eylemlerini doğru çıkarmak için en azından bazı kanıt bulmaya çalıştıklarını görüyoruz." denildi.

Boçkarev, Avrupa Parlamentosu Araştırma ve Belgelendirme Merkezi tarafından davet edildiği Norveç Parlamentosunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katıldıktan sonra 21 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Norveç, Oslo havaalanında tutukladığı Rus yetkilinin yasadışı yollardan bilgi toplama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.