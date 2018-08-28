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Rusya ödemelerini ABD bankaları üzerinden yapmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD bankalarına bağlı kalmadan ödeme yapmak için çözüm yolları arıyor.

DHA | 28.08.2018 - 09:52..
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans ödemelerini ABD bankaları üzerinden yapmamak için yolların bulunması gerektiğini söyledi.

"DOLAR OLMADAN YAŞAMAMIZ İMKANSIZ"

Ryabkov, “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Maalesef henüz dolar olmadan yaşamamız imkansız. ABD gerçekten bu konuda büyük bir güç ve özellikle finans ve ekonomi alanında onları göz ardı edemeyeceğimiz bir tavırdalar.” dedi.

"AMERİKA'NIN BANKALARINDAKİ HESAPLARINA BAĞLI KALMAMALIYIZ"

Ryabkov, tüm ülkelerin doların kilit rezerv dövizi olarak kullanılması konusunda zamanında endişe duymadıklarını ve ABD’nin herhangi bir nedenden bu durumu kötüye kullanabileceğini düşünmediklerini belirterek, “Küresel dövizlerin çeşitlendirilmesi, ulusal dövizlerdeki ödemelerin genişletilmesi ve Amerika’nın bankalarındaki hesaplarına bağlı kalmayacağımız bir şemaya geçmemiz gerek.” diye konuştu.

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