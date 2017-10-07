Rusya Ömer Şişani'yi öldürdülüğü açıkladı

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Ebu Kemal bölgesinde, DEAŞ'ın içerisinde Kuzey Kafkasyalı militanlar da dahil 30 militanın bulunduğu komuta merkezine yaptıkları saldırının sonuçlarını incelediklerini belirtti.





EL ŞİŞANİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rus sözcü yapılan ilk incelemelere göre DEAŞ'ın kilit isimlerinden Ebu Ömer El Şişani'nin öldürüldüğünü de açıkladı. Konaşenkov, “Farklı kanallardan aldığımız ve doğruladığımız bilgilere göre, IŞİD’in Kuzey Kafkasyalı etkili saha komutanları olan ve uzun bir süredir Irak’ta saklanan Ebu Ömer el Şişani, Alyauddin el Şişani ve Selahaddin el Şişani öldürüldü. Suriye’deki IŞİD militanlarına yönelik operasyonlar devam edecek” dedi.

ABD daha önce Ebu Ömer el Şişani’nin öldürüldüğünü iddia etmişti.