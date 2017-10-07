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Rusya Ömer Şişani'yi öldürdülüğü açıkladı

Rusya, Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonda, ABD'nin daha önce öldürdüğünü iddia ettiği DEAŞ komutanı El Şişani’yi öldürdüğünü açıkladı.

07.10.2017 - 11:33
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Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü  İgor Konaşenkov, Suriye’nin Ebu Kemal bölgesinde, DEAŞ'ın içerisinde Kuzey Kafkasyalı militanlar da dahil 30 militanın bulunduğu komuta merkezine yaptıkları saldırının sonuçlarını incelediklerini belirtti.

Rusya Ömer Şişani'yi öldürdülüğü açıkladı

EL ŞİŞANİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rus sözcü yapılan ilk incelemelere göre DEAŞ'ın kilit isimlerinden Ebu Ömer El Şişani'nin öldürüldüğünü de açıkladı. Konaşenkov,  “Farklı kanallardan aldığımız ve doğruladığımız bilgilere göre, IŞİD’in Kuzey Kafkasyalı etkili saha komutanları olan ve uzun bir süredir Irak’ta saklanan Ebu Ömer el Şişani, Alyauddin el Şişani ve Selahaddin el Şişani öldürüldü. Suriye’deki IŞİD militanlarına yönelik operasyonlar devam edecek” dedi.

Rusya Ömer Şişani'yi öldürdülüğü açıkladı

ABD daha önce Ebu Ömer el Şişani’nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

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