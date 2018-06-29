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Rusya: Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar

Suriye'deki krizin dış güçler tarafından çıktığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar" dedi.

İHA | 29.06.2018 - 23:15..
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Suriye'nin işgal edilmeye çalışıldığını ifade eden Lavrov, "Şu anda olduğumuz durumun nedeni dış güçlerin müdahalesinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Rusya: Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar

Lavrov, "Suriye krizi, ülkedeki durumdan istifade etmeye çalışan ve Orta Doğu haritasını yeniden çizen dış güçlerin müdahalesinin sonucu meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Bölgede Suriye hükümeti de dahil olmak üzere pek çok figürün yanlış adımlar attığını belirten Lavrov, "Şu anda olduğumuz durum, Orta Doğu ve Kuzey Afrika haritasının yeniden çizilmesine çalışan, bu sebeple Suriye’yi işgal etmek isteyen ve gündeme bunu empoze ederek durumdan yararlanmayı amaçlayan dış güçlerin müdahalesinin sonucudur." dedi.

Rusya: Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar

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