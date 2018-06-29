Rusya: Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar

Suriye'nin işgal edilmeye çalışıldığını ifade eden Lavrov, "Şu anda olduğumuz durumun nedeni dış güçlerin müdahalesinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Suriye krizi, ülkedeki durumdan istifade etmeye çalışan ve Orta Doğu haritasını yeniden çizen dış güçlerin müdahalesinin sonucu meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Bölgede Suriye hükümeti de dahil olmak üzere pek çok figürün yanlış adımlar attığını belirten Lavrov, "Şu anda olduğumuz durum, Orta Doğu ve Kuzey Afrika haritasının yeniden çizilmesine çalışan, bu sebeple Suriye’yi işgal etmek isteyen ve gündeme bunu empoze ederek durumdan yararlanmayı amaçlayan dış güçlerin müdahalesinin sonucudur." dedi.