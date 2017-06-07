Körfezde kriz yaratan yalan haberi Rusya yayınladı

CNN International'ın iddiasına göre Katar'ın bazı ülkeler tarafından yaptırıma maruz kalmasının ardındaki 'yalan haber', Rus hackerlar tarafından Katar Haber Ajansı'nın internet sitesinde yayınlandı.

RUSYA KRİZ YARATMAK İSTİYOR

Söz konusu yalan habere göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, İran'ı bir "İslam gücü" olarak tanımlıyordu.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu tür haberlerle ABD ile arasının iyi olduğu Körfez devletleriyle kriz yaratmak için yapıldığı görüşünde birleşiyor.

EKİP DOHA'YA GİDECEK

Bu arada hack iddiasını aydınlatmak isteyen FBI, bir ekip görevlendirerek konuyu araştırması için Doha'ya gönderdi.

"RUS HACKERLAR SİBER SALDIRI DÜZENLENMİŞ OLABİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hacker’ların ABD seçimlerine müdahale ettiğiyle ilgili, "Rusya Devleti hiçbir zaman böyle bir şeye dahil olmadı, ama belki vatansever Rus hackerlar siber saldırı düzenlemiş olabilir" diye konuşmuştu.