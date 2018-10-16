Rusya Ortodoks Kilisesi, Patrikhaneyle ilişkileri kopardı

Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Rus Ortodoks Kilisesi Meclisi tarafından Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesinin bağımsızlık başvurusunu kabul etmesine yönelik kararını ele aldıklarını belirten Hilarion, "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Fener Rum Patrikhanesi ile tüm iletişimi kesme kararı aldık. Bu karara mecbur kaldık ancak Fener Rum Patrikhanesinin attığı adımlar nedeniyle başka bir karar almamız da mümkün değildi." diye konuştu.