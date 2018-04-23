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Rusya petrol üretiminde liderliği Suudi Arabistan'a kaptı

Dünyanın en çok petrol üreten ülkesi Rusya, şubat ayında üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle liderliği Suudi Arabistan'a bıraktı.

AA | 23.04.2018 - 17:32..
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Rusya petrol üretiminde liderliği Suudi Arabistan'a kaptı

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek günlük 9,53 milyon varile düştü.

SUUDİLER GEÇTİ

Şubat 2017'den itibaren üst üste 11 ay dünyanın en çok petrol üreten ülkesi olan Rusya, böylelikle şubat ayında günlük 9,98 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın ardında kalarak 2'nci sıraya geriledi.

Petrol ihracatının Rusya'nın toplam ihracattaki payı ise aynı dönemde yüzde 29,9 seviyesinde olurken, tüm yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti.

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