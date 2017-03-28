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Rusya petrolden 1,5 trilyon ruble gelir bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Novak, "Petrol fiyatının artışıyla Rusya'nın bütçesine 2017'de ilave 1,5 trilyon ruble gelir sağlanacak" dedi.

28.03.2017 - 10:46
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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimi kısıtlama anlaşmasını yerine getirmesi sonucunda petrol fiyatlarının varil başı 50-60 dolar civarında kalması halinde 2017 yılında Rusya federal bütçesine petrol ihracatından ek gelir olarak 1,5 trilyon ruble yatırılabileceğini belirtti.

"FEDERAL BÜTÇE İÇİN OLUMLU EĞİLİMİ GÖRÜYORUZ"

Rus haber ajansı RT’ye konuşan Novak, “Genel olarak sadece petrol şirketleri için değil, federal bütçe için olumlu eğilimi görüyoruz. Petrol fiyatlarının mevcut seviyede, bir başka deyişle varil başı 50-60 dolar seviyesinde kalması halinde federal bütçeye yıllık 1,5 trilyon ruble ek petrol geliri olarak yatırılacak“ dedi. 2017 yılında ortalama petrol fiyatına ilişkin tahminini hala değiştirmediğini dile getiren Bakan, “Ocak ayında belirttiğim 2017 yılında varil başı 50-60 dolar olan fiyat seviyesi tahminini henüz değiştirmiyorum“ şeklinde konuştu.

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