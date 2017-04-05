Rusya “Proton M”yi 29 Mayıs’ta uzaya fırlatacak

Burenkov Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor. Proton’u Amerika’nın uydusunun uzaya çıkacağı 29 Mayıs’ta fırlatmayı düşünüyoruz.” dedi.

"GEREKLİ PROSEDÜRLER DÜZENLENDİ"

Proton’un sorununun giderilip giderilmediği sorusu üzerine Burenkov, “Motorların kontrol için geri çekilmesi önemli bir olay. Fakat biz açık olma politikasına uyuyoruz. Olay motorların sorunlu olmasında değil bu motorlardan bazılarında arıza olabileceğine ilişkin endişelerimizin olmasıydı. Mevcut kontrol sistemleri 3 yıl önce tespit edilmeyen açıkları bulmamızı sağlıyor. Gerekli prosedürler düzenlendi. Tüm program yerine getirildi.” dedi. EchoStar 21 uzay aracının geçen sene fırlatılması planlanıyordu, fakat Proton roketinin motorundaki arıza sebebiyle fırlatma ertelendi.