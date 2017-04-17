Rusya, referandumu manşetlerine taşıdı

Rus basını sonuçları Erdoğan'ın zaferi olarak duyurdu.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ"

- Rossiyskaya Gazeta: Erdoğan sistemi değiştiriyor

Türkiye'de tarihi referandum sona erdi. Uzmanlar, bu referandumun Türk politikasında ve yönetim sisteminde köklü değişikliklere neden olacağını belirtiyorlar.

- RBK: Türkiye Anayasayı değiştiriyor

Erdoğan'ın referandumunun sonuçları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oylardaki az bir üstünlükle kendi yetkilerini genişletme hakkını elde etti.

- Life.ru: Türkler anayasada değişiklik yapılmasından yana oy kullandılar

Türkiye'de düzenlenen referandumda anayasada değişiklikler yapılmasını isteyenler galip geldi. "Evet" ve "Hayır" arasındaki fark çok düşük.

- Ria Novosti: Erdoğan, Türkiye Başbakanı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumun ardından Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ı tebrik etti. Aynı zamanda Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de aradığı belirtildi.

- Tass Ajansı: Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandumun olumlu sonucu nedeniyle tebrik etti. Telefon görüşmesinde Erdoğan Aliyev'e desteği nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca iki lider Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini belirttiler.

- İnterfaks: Erdoğan referandumun ardından kendisini destekleyenleri tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumda kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ayrıca Erdoğan, anayasadaki değişiklikleri destekleyen parti temsilcilerini de tebrik etti.

- Regnum: Zafer: Erdoğan destekçilerini tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini destekleyenleri tebrik etti ve bu seçimin ülkenin yararına olmasını ümit ettiğini bildirdi.