Rusya: Renkli devrime izin vermeyeceğiz

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Patruşev, Batılı ülkelerin Rusya'da renkli devrim senaryosunu uygulamaya koyma umutlarını halen koruduğunu söyledi.

'İSTİHBARAT SERVİSLERİ BÜYÜK DENEYİM KAZANDI'

Bu ülkelerin çeşitli sivil toplum kuruluşlarına sponsorluk yaptığını ve protestolara yol açmaya çalıştığını kaydeden Patruşev, "Renkli devrimler, demokratikleşme bahanesi altında ülkelerin egemenliğine son vermek isteyen bazı devletlerin başvurduğu geleneksel bir siyasi araç. Ancak Rusya'da durumun kontrolümüz altında olduğunu vurgulamak istiyorum. Kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri, çeşitli provokasyonların ve yasadışı eylemlerin önlenmesi konusunda büyük deneyim kazandı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce renkli devrimleri bazı yıkıcı güçlerin kullandığı ana araç olarak nitelendirmişti.