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Rusya saldırısı sonrası Ukrayna alarma geçti

Rusya St. Petersburg'da meydana gelen terör saldırısının ardından Ukrayna metrolarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

04.04.2017 - 10:01
  1. Haberler
  2. Biyografi

ukrayna

St.Petersburg’da dün öğleden sonra metronun kalabalık olduğu saatte düzenlenen bombalı saldırıda son açıklamaya göre 11 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır en az 43 kişi yaralandı.

SIKI GÜVENLİĞE GEÇİLDİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev, Harkov ve Dnyepr kentlerindeki metrolarda sıkı güvenlk tedbirleri alındığı bildirildi. Ek güvenlik güçlerinin metrolarda görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’nın St.Petersburg kentinin metrosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle, Kiev, Harkov ve Dnyepr metroları sıkı güvenlik rejimine geçiyor. Polise konuyla ilgili talimat verildi.” denildi.

EUROVISION SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ukrayna’nın üç kentindeki metrolarda güvenlik önlemlerinin, başkent Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın sonlanacağı 15 Mayıs gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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