Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de ateşkes sağlamaya yakınız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de 2011 yılından beri devam iç savaşta ateşkesi sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

"35 BİN İSYANCIYI ÖLDÜRDÜK"

Şoygu 2 gün önce yaptığı açıklamada; Rus hava güçlerinin Suriye'de Eylül 2015'ten beri düzenlediği hava operasyonlarında terörist gruplara ait 725 eğitim kampı, 405 mühimmat imalathanesi ve 1500 parça cephanenin imha edildiğini kaydetti.

"9 BİN MİLİTAN SİLAH BIRAKTI"

Operasyonlarda 204 saha komutanı dahil olmak üzere 35 bin militanın öldürüldüğünü ekleyen Şoygu'nun aktardığına göre, bu süre içerisinde yaklaşık 9 bin militan silahlarını bıraktı.



