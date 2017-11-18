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Rusya Savunma Bakanı'nın yeni sözcüsü ilgi topluyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yeni sözcüsü 26 yaşındaki Rossiyana Markovskaya oldu.

18.11.2017 - 10:57
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Rusya'da Savunma Bakanı olarak görev yapan Şoygu'ya yeni bir sözcü atandı. Rusya Savunma Bakanı'nın yeni sözcüsü 26 yaşındaki Markovskaya, sadece yeni göreviyle değil, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Rusya Savunma Bakanı'nın yeni sözcüsü ilgi topluyor

(Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu)

"ATANMAMLA İLGİLİ EMRİ VARDI"

Markovskaya, RIA Novosti’ye açıklamasında, “15 Kasım’da atanmamla ilgili emir vardı” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun sözcülüğünü yapacağını belirten Markovskaya, Rusya Savunma Bakanlığı’nın mevcut sözcüsü İgor Konaşenkov’un da bakanlığın Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı Direktörü olarak görevine devam edeceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı'nın yeni sözcüsü ilgi topluyor

GAZETECİLİK MEZUNU

Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi mezunu 26 yaşındaki Rossiyana Markovskaya, ‘Vladivostok’ televizyon ve radyo kurumunda muhabir, sunucu ve senaryocu olarak çalıştı. 2015’te de Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunda görev aldı.

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