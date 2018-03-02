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Rusya savunma bütçesinde artışa gitmeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yeni silah sistemi geliştirilmesi için savunma bütçesini artırmayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 09:24..
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün savunma sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalar, Rus savunma bütçesinin artırılıp artırılmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

ARTIŞ YAPILMAYACAK

Çıkan spekülasyonlar nedeniyle bir açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bu çalışmaların 2027'ye geçerli savunma harcamaları programının dahilinde olduğunu belirtti. Siluanov, savunma bütçesinde artış yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.

"SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMAYACAK"

Siluanov, "Devlet Başkanı Putin, devlet silahlanma programını kısa süre önce imzaladı. Bugünkü (1 Mart 2018) konuşma sırasında belirtilen sistemler, önceki yıllarda ayrılan kaynaklar dahilinde planlandı. Bu nedenle, savunma harcamaları artırılmayacak" diye konuştu.

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