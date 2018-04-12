taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.253
USD
4,1416
EURO
5,1286
ALTIN
180,11
PETR
71,9400

Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında artmaya devam eden gerilimin ardından Moskova'nın aldığı kararla Rus donanması Suriye kıyılarında tatbikat yapacağını duyurdu.

İHA | 12.04.2018 - 02:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

Esad'ın Suriye'de halkını kimyasal silah kullanarak katletmesinin ardından Rusya ve ABD arasında yaşanan gerginlik giderek artıyor. Trump'ın "Füzelerimiz geliyor" mesajının ardından Rusya önlem almaya başladı.

Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

TATBİKAT SURİYE KIYILARINDA YAPILACAK

Rus Donanmasına ait gemilerin Suriye kıyılarına yakın yerde tatbikat yapacağı, uluslararası havacılık personeli bildirimi (NOTAM) ve denizciler için seyir uyarılarını takip edecekleri kaydedildi.

Raporların, kapalı alanın koordinatlarını ve orada eğitim çekiminin yürütülmesini içerdiği belirtildi.

Suriye deniz sınırının bitişiğinde yer alan Akdeniz’in uluslararası sularında bulunan eğitim alanının, 11-12, 17-19 ve 25-26 Nisan tarihlerinde Moskova saatiyle 10:00 ve 18:00 arasında kapalı olacağı kaydedildi.

Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

RUSYA'NIN AKDENİZ'DE 15 SAVAŞ GEMİSİ VAR

Şu anda, Rus Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’deki daimi operasyonel bağlantısının bir parçası olarak, Karadeniz Deniz Filosu’nu sağlayan yaklaşık 15 savaş gemisi bulunuyor.

Bunlar arasında, denizaltıların yanı sıra Kalibre seyir füzeleri Fırkateynler Admiral Grigorovich ve Admiral Essen’in taşıyıcıları yer alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaçtı sanılan Esad Şam'da konferansa katıldı
Kimyasal silah kullanarak sivil halkını katleden ve ardından hakkında "İran'a kaçtı" haberleri çıkan Esad, Ulusun Birliği Konferansı'nda kameralara takıldı.
Kolombiya'da bombalı saldırı 8 polis öldü
Kolombiya'daki suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun düzenlediği bombalı saldırıda, devriye görevindeki 8 polis hayatını kaybetti.
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti
İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'deki son durumlar ele alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

62
Bayern Münih rahat turladı

Bayern Münih rahat turladı

12
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

17
Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

20
Çocuklarını bırakıp giden kadının bebeği ölü bulundu

Çocuklarını bırakıp giden kadının bebeği ölü bulundu

4
Kolombiya'da bombalı saldırı 8 polis öldü

Kolombiya'da bombalı saldırı 8 polis öldü

4
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 asker yaralandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 asker yaralandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM