Rusya Suriye kıyılarında tatbikat yapacak

Esad'ın Suriye'de halkını kimyasal silah kullanarak katletmesinin ardından Rusya ve ABD arasında yaşanan gerginlik giderek artıyor. Trump'ın "Füzelerimiz geliyor" mesajının ardından Rusya önlem almaya başladı.

TATBİKAT SURİYE KIYILARINDA YAPILACAK

Rus Donanmasına ait gemilerin Suriye kıyılarına yakın yerde tatbikat yapacağı, uluslararası havacılık personeli bildirimi (NOTAM) ve denizciler için seyir uyarılarını takip edecekleri kaydedildi.

Raporların, kapalı alanın koordinatlarını ve orada eğitim çekiminin yürütülmesini içerdiği belirtildi.

Suriye deniz sınırının bitişiğinde yer alan Akdeniz’in uluslararası sularında bulunan eğitim alanının, 11-12, 17-19 ve 25-26 Nisan tarihlerinde Moskova saatiyle 10:00 ve 18:00 arasında kapalı olacağı kaydedildi.

RUSYA'NIN AKDENİZ'DE 15 SAVAŞ GEMİSİ VAR

Şu anda, Rus Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’deki daimi operasyonel bağlantısının bir parçası olarak, Karadeniz Deniz Filosu’nu sağlayan yaklaşık 15 savaş gemisi bulunuyor.

Bunlar arasında, denizaltıların yanı sıra Kalibre seyir füzeleri Fırkateynler Admiral Grigorovich ve Admiral Essen’in taşıyıcıları yer alıyor.