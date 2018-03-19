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Rusya, Suriye toplantısını engelledi

Suriye'deki insan hakları ihlalinden dolayı BMGK'da yapılması planlanan toplantı, Rusya'nın itirazı üzerine iptal edildi.

AA | 19.03.2018 - 23:49..
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Fransa'nın talep ettiği ve Hollanda, İsveç, Peru, Polonya, ABD ve İngiltere'nin destek verdiği Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği toplantıya Rusya itiraz etti.

Rusya, Suriye toplantısını engelledi

RUSYA İZİN VERMEDİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in BMGK'yi ​Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin bilgilendirmesi bekleniyordu ancak toplantı Rusya'nın engeline takıldı.

Rusya, BMGK'nin ''uluslararası barış ve güvenliğin görüşüldüğü'' bir platform olduğunu ve insan hakları konularının Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesi gerektiği gerekçesiyle talep edilen bu toplantının yapılabilmesi için oylama teklif etti.

Rusya, Suriye toplantısını engelledi

ÇİN, KAZAKİSTAN VE BOLİVYA'DAN RUSYA'YA DESTEK

Bunun üzerine BMGK'de görüşülmesi talep edilen toplantı oylamaya sunuldu. Toplantının yapılmasına başta Rusya olmak üzere Çin ve konseyin geçici iki üyesi Kazakistan ve Bolivya karşı çıktı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Etiyopya, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili ise çekimser kaldı.

Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan 9 oya ulaşılamadığı için Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği bu toplantı yapılamadı.

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