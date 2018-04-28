Rusya Suriye'de ABD'ye müdahale edecek

Lahey'de basın toplantısı düzenleyen Şulgin, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarına ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

ABD ASKERİ EYLEMLERİNE İZİN YOK

Rus uzmanların sözde kimyasal saldırı alanında elde ettiği bulguların detaylarını aktaran Şulgin, yeni 'sahte bayrak' saldırılarına izin vermemeleri gerektiğini belirtti. Rus diplomat, "Şam'a karşı yeni sahte bayrak operasyonları düzenlenebilir. Zira ABD'li partnerlerimiz, Suriye'de yeni askeri eylem gerçekleştirme tehdidinde bulunuyor. Ancak buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.