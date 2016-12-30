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Rusya Suriye'de ateşkese destek bekliyor

Rusya'nın BM Temsilcisi Churkin, BMGK'dan Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini söyledi.

AA | 30.12.2016 - 20:49
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BMHK

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BUGÜN TOPLANIYORLAR

BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.

SURİYE'DE ATEŞKES

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

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