Rusya Suriye'deki hükümet değiştirilmesine karşı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Suriye’de siyasi çözüm sürecinden uzaklaşma ve ülkede hükümetin değiştirilme çabalarına karşı geleceğini bildirdi.

LAVROV AÇIKLAMA YAPTI

Lavrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı meslektaşlarımızın BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye görüşmeleri temelindeki siyasi çözüm süreci kararına karşı gelmeye ve rejimin değiştirilmesi konusuna geri dönmeye çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararında belirtilen prensibinden ödün vermeyeceğinden emin olduğunu belirtti.