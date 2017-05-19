Rusya: Suriye’deki kimyasal silah olayı araştırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenlenen silahların kontrolünden sorumlu departman toplantısının ardından yaptığı açıklamada, görüşmede uluslararası güvenliğin ve stratejik işbirliğinin güçlenmesinin aktüel konularının ele alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI"

“Uluslararası güvenliğin sağlanması için Nükleer Silahların Yayılmamasına ilişkin anlaşmanın önemi belirtildi. Avrupa’daki normal silahların kontrol perspektifleri görüşüldü.

Suriye’de kimyasal silahların kullanılması olayının ilgili uluslararası yapılar tarafından profesyonel bir şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya’nın kimyasal ve biyolojik terörizmle mücadele konusunda anlaşma oluşturulması yönündeki inisiyatifin gerekliliğinin altı çizildi.”