Rusya Suriye'den çekiliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye hazırlandığını açıkladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Patruşev, "Suriye'deki Rus birliklerini azaltmak için hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandığında asker sayısı azaltılacak." dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltabileceğini söylemişti.

GENELKURMAY DA AÇIKLAMIŞTI

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki Rus askeri gücünün önemli boyutta azaltılabileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlamasının mümkün olduğunu söyledi.

PKK'NIN AFRİN KORKUSU

PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlememesi için Rusya'dan yardım istemiş,olası bir TSK operasyonunu bölgeden uzak tutmasını talep etmişti.

PKK elebaşı, "Türkiye Afrin'e saldırırsa bunu Rusya'nın saldırısı olarak göreceğiz. Sayın Putin'in bu plana düşmemesini umuyorum. Rusya yönetiminden beklentimiz bu yöndedir. Rusya yönetiminin bunu iyi bilmesi lazım." diye konuştu.