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Rusya, Suriyeli muhalifleri Astana'ya bekliyor

Rusya, Suriye'nin muhalif birliklerinin 3-4 Mayıs'ta bir araya gelmesini istiyor.

29.04.2017 - 12:52
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'nin muhalif birliklerinin Astana'daki görüşmeye gitmesini ümit ettiğini bildirdi.

"TÜRK PARTNERLERİMİZİN GARANTÖR OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bogdanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhalif birliklerinin gelmesini ve Türk partnerlerimizin garantör ülke olmasını ümit ediyoruz. Çünkü Astana tüm bu konuları görüşmek ve ateşkes rejiminin pekiştirilmesi amacıyla en etkili şekilde işbirliği yapmak için var." ifadelerini kullandı.

"3-4 MAYIS'TA KAZAKİSTAN'DA

Bogdanov, "Henüz heyetimiz belli değil. Önceki görüşmelerden tecrübemiz var. Hükümet heyeti ve muhalif birliklerin heyeti değişebilir." Bir sonraki Suriye görüşmesi 3-4 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkentinde gerçekleşecek.

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