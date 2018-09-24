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Rusya Suriye'ye S-300 gönderecek

Yaşanan uçak düşürme krizinin ardından Rusya, daha önce İsrail'in Suriye'ye konuşlandırılmasını istemediği S-300 sistemini gönderme kararı aldı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 12:32..
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İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu düşürülen İl-20 uçağı vakasının ardından Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

2 HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.

Rusya Suriye'ye S-300 gönderecek

"DURUMLAR DEĞİŞTİ"

"2013 yılında İsrail tarafının talebi üzerine, sevkiyata hazır hale getirilmesine ve Suriyeli askerlere eğitim verilmesine rağmen Suriye'ye S-300 sevkiyatını durdurduğumuzun altını çizmek isterim. Ancak bugün durum değişti ve bu bizim yüzümüzden olmadı" diye devam eden Şoygu, yüksek müdahale dayanıklılığına ve hızlı atış kabiliyetine sahip S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini belirgin şekilde artıracağını vurguladı.

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