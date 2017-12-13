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Rusya Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile Tartus üssüne dair yapılan anlaşmayı Duma'ya sundu.

AA | 13.12.2017 - 12:06..
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından yayınlanan belgede, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıllık anlaşmayla Rus donanmasına ait, Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünün genişletilmesi öngörülüyor.

RUSYA HERHANGİ BİR BEDEL ÖDEMEYECEK

Anlaşmaya göre, Rus üssü, Suriye’nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olacak, Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.

Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm malların arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulmasına da muafiyet sağlayan anlaşma, tarafların itiraz etmemesi halinde 25 yıl daha uzatılabilecek.

Rusya Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

RUSYA, TARTUS VE HIMEYMİM'DE "KALICI"

Anlaşmada ayrıca "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir." ifadesi yer alıyor.

Putin, geçen günlerde Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Rusya Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

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