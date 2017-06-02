Rusya Türk müteahhit yasağını kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye uygulanan ekonomik yasakları geçtiğimiz günlerde kaldırdı.

"RUSYA'DA PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEKLER"

Yapılan yeni düzenlemeyle müteahhitlik sektörünün olumlu etkilenmesi bekleniyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ''2017’nin ilk 4 ayında, Rusya’ya ihracatımızın yüzde 36, Rusya’dan ithalatımızın ise yüzde 15 artış yaşadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de müteahhitlerimiz tam gaz Rusya pazarında projeler üstlenmeye devam edecekler” diye konuştu.