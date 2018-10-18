Rusya: Türkiye çaba gösteriyor binden fazla asker çekildi

Türkiye'nin Soçi mutabakatının uygulanması konusunda büyük çaba gösterdiğini ifade eden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Krize çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.





"SİZ NE YAPIYORSUNUZ?"

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda ülkesine yönelik eleştirilere ve suçlamalara cevap verdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye'deki krize çözüm bulmak için yakın ortak çalışmalarına devam ettiğini belirten Nebenzia, "Suriye'deki krize çözüm bulmak için siz ne yapıyorsunuz peki, size soruyorum." ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız mutabakatın uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı. Önemli miktarda askeri donanım da çekildi.'' diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN 4'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Sinirlioğlu, Türkiye'nin krize son verme çabalarına yeni bir ivme kazandırmak için Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü bir zirveye ev sahipliği yapma fikrini sunduğunu, zirvenin tarihini ve gündemini belirlemeye yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.