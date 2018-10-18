taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5887
Euro
6.4374
Altın
1223.171
Borsa
98991.01
Gram Altın
219.882

Rusya: Türkiye çaba gösteriyor binden fazla asker çekildi

Rus temsilci Vassily Nebenzia, İran ve Türkiye'nin destekleriyle silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçının ayrıldığını vurgualdı.

Analiz | 18.10.2018 - 06:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin Soçi mutabakatının uygulanması konusunda büyük çaba gösterdiğini ifade eden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Krize çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Rusya: Türkiye çaba gösteriyor binden fazla asker çekildi

"SİZ NE YAPIYORSUNUZ?"

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda ülkesine yönelik eleştirilere ve suçlamalara cevap verdi.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye'deki krize çözüm bulmak için yakın ortak çalışmalarına devam ettiğini belirten Nebenzia, "Suriye'deki krize çözüm bulmak için siz ne yapıyorsunuz peki, size soruyorum." ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Türk meslektaşlarımız mutabakatın uygulanması konusunda büyük çaba gösteriyor. Silahlardan arındırılmış bölgeden binden fazla savaşçı ayrıldı. Önemli miktarda askeri donanım da çekildi.'' diye konuştu.

Rusya: Türkiye çaba gösteriyor binden fazla asker çekildi

TÜRKİYE'DEN 4'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Sinirlioğlu, Türkiye'nin krize son verme çabalarına yeni bir ivme kazandırmak için Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü bir zirveye ev sahipliği yapma fikrini sunduğunu, zirvenin tarihini ve gündemini belirlemeye yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

17
Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

11
Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

9
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

21
ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

17
Trafik cezalarını artıran kanun TBMM'de kabul edildi

Trafik cezalarını artıran kanun TBMM'de kabul edildi

60
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM