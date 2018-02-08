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Rusya: Türkiye destek istemedi, yeterli güce sahipler

Türkiye'nin Rusya'dan destek talep etmediğini belirten Frants Klintseviç, Türkiye'nin gözlem noktası kuracak güce sahip olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 03:59..
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Rus basınına konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Rusya'nın desteği talep edilmiyor. Orada birçok nüans var ve bunların hepsinin ele alınması gerekiyor." dedi.

"TÜRKİYE YETERLİ GÜCE SAHİP"

Bölgede Türkiye'nin Amerika'nın ve kendilerinin dahil birçok uçak bulunduğunu söyleyen Klintseviç, "Türkiye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde gözetleme noktaları kurmak için Rusya'dan destek istemedi. Türkiye bunun için yeterli güce ve kaynağa sahip" ifadelerini kullandı.

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