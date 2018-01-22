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Rusya: Türkiye ve Suriye ile temastayız

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Afrin'e yaptığı operasyonu yakından takip ettiklerini belirtti.

DHA | 22.01.2018 - 14:34..
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Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Afrin'deki operasyon konusunda Suriye ve Türkiye temsilcileri ile temasta bulunduklarını ve bu operasyonu dikkatle izlediklerini duyurdu.

"TEMASTAYIZ"

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrin'deki operasyonu en dikkatli şekilde takip ediyoruz. Rus temsilcileri hem Suriye hem de Türkiye yönetimiyle bu konuda temasta" dedi.

"DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Peskov ayrıca, "Eskiden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunma prensibinin en önemli nokta olduğunu düşünüyoruz. Hiç şüphesiz ki, Afrin'de yaşananlardan dolayı meydana gelen insani yönleri dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Moskova'nın Türkiye'nin operasyonu konusunda daha önce bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusuna yanıt vermekten kaçındı.

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