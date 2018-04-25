Rusya Türkiye'ye vereceği S-400'lerin üretimine başladı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edecekleri S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

"ÜRETİM BAŞLADI"

Sözleşmenin uygulanmaya başladığını belirten Miheyev, "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

S-400 ANLAŞMASI

Türkiye Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı S-400 füzlerinin teslimat tarihini Temmuz 2019 olarak belirlemişti.

Dünyanın en modern savunma sistemi olarak bilinen S-400'ler ABD tarafından eleştirilse de savaş tehditlerine karşı en caydırıcı unsurlardan biri.