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Rusya Türkiye'ye vereceği S-400'lerin üretimine başladı

Rusya, Türkiye'ye verecekleri S-400 füzelerinin üretimine başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 11:45..
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Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edecekleri S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

"ÜRETİM BAŞLADI"

Sözleşmenin uygulanmaya başladığını belirten Miheyev, "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

S-400 ANLAŞMASI

Türkiye Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı S-400 füzlerinin teslimat tarihini Temmuz 2019 olarak belirlemişti.

Dünyanın en modern savunma sistemi olarak bilinen S-400'ler ABD tarafından eleştirilse de savaş tehditlerine karşı en caydırıcı unsurlardan biri.

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