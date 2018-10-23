Rusya, Türkiye'yle vize görüşmeleri için tarih verdi

Rusya ile Türkiye arasında vizesiz seyahat için anlaşmalar neredeyse tamamlandı. İki ülke yetkililerinin 1 Kasım'da Moskova'da yapılacak bir görüşme ile bu konunun tamamıyla çözülmesi planlanıyor.

1 KASIM'DA GÖRÜŞÜLECEK

Rus Dışişlerinin konsolosluk işlemleri bölümünün direktörü olan Volınkin, "(Vize uygulamasını kolaylaştırılması için) Türkiye ile yapılacak görüşme 1 Kasım'da Moskova'da gerçekleşecek. Konsolosluğa ilişkin meselelerin hepsini ele alacağız" dedi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ağustos ayındaki görüşmelerinin ardından bazı kategorilerdeki vatandaşlar için vize uygulamasının karşılıklı olarak kolaylaştırılması için bir mekanizma oluşturduklarını söylemişti.

RUSYA VE VİZE MESELESİ

Rusya, 2015 sonunda bir savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi ardından Türk vatandaşları için vize serbestisi uygulamasını iptal etmişti. İlişkilerin normalleşmesi ardından başta iş insanları ve tır şoförleri için vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışılıyor.