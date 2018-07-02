Destici yerel seçimlerin erken yapılması çağrısı yaptı

1 CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun HDP itirafı PKK'lı Murat Karayılan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan daha iyi olduğunu savunan Bekaroğlu, HDP'ye kayan oyları savundu.

2 Destici yerel seçimlerin erken yapılması çağrısı yaptı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin kış aylarına denk geldiğini söyleyerek daha sağlıklı bir seçim için ekim ayı sonuna doğru yapılması gerektiğini söyledi.

3 YKS kalemleri köy çocuklarına gitti Erzurum, Erzincan, Osmaniye ve Rize’de bir grup gönüllü genç, YKS'de üniversite adaylarına verilen sınav setlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sınav çıkışında topladı.

4 Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK’dan temizlediği Afrin'in Racu beldesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı karargah ortaya çıkarıldı.

5 Rusya Ukrayna’ya yaptırımların süresini uzattı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya uygulanan transit geçiş yasağını uzattıklarını açıkladı.

6 Instagram günlüğü Ünlülerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları son paylaşımlar...